23 Eki 2019 09:29
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News Code: 83527660
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Cumhurbaşkanı Ruhani yarın Bakü'ye gidecek

Cumhurbaşkanı Ruhani yarın Bakü'ye gidecek

Tahran, İRNA- İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi İletişim ve Bilgilendirme Başkan Yardımcısı, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin Bağlantısızlar Hareketi Toplantısı'na katılmak üzere yarın Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye gideceğini açıkladı.

Cumhurbaşkanlığı Bilgilendirme Sitesi'nden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı Ofisi İletişim ve Bilgilendirme Başkan Yardımcısı Alirıza Müizzi yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Ruhani'nin 18. Bağlantısızlar Hareketi Zirvesi'ne katılmak için Perşembe günü Bakü'yü ziyaret edeceğini belirtti.

Ruhani'nin bu toplantıda konuşma yapmasının yanı sıra Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'le ikili ilişkileri ele alacağını dile getiren Müizzi, 'Bu görüşmede Tahran-Bakü ilişkilerinde öneml meseleleler ve ortak anlaşmalarla planlar konusunda değerlendirmeler yapılacak' ifadesini kullandı.

Azerbaycan, 2019-2022 arası Bağlantısızlar Hareketi Dönem Başkanlığı'nı yapmaktadır.

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