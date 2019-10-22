Zarif: Çoğulculuk Amerika tarafından tehlikeye düşmüştür

Bağlantısızlar Hareketi (NAM) Dışişleri Bakanları toplantısı için Bakü’ye gide Zarif, NAM üyesi ülkelerin çoğulculuk üzerinde durduklarını ve Bakü toplantısının ana ekseninin bu konu oluşturacağını söyledi.

Zarif, ülkelerin diplomasi ve çoğulculuk temellerini dikkate alması gerektiğini belirtti.

İran Dışişleri Bakanı NAM Liderler Zirvesinin ikili görüşmeler için iyi bir fırsat olduğunu ve bunun da değerlendirileceğini söyledi.

NAM Liderler Zirvesi 25 ve 26 Ekim tarihlerinde Bakü’de düzenlenecektir. Liderler zirvesi öncesi toplantının nihai senedinin hazırlanması için Dışişleri Bakanları toplantısı düzenlenecektir.

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2012