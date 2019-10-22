Yılın ilk iki ayında tarım ürünleri ihracatından yaklaşık iki milyar dolar döviz girdisi sağlanmıştır

Bahçende yaptığı açıklamada, tarım ürünlerinin ilk 5 aydaki petrol dışı ürün ihracatı arasındaki payının yüzde 10.97 olduğunu belirterek, bu dönem zarfından iki milyon 504 bin ton tarım ürünleri ve gıdanın ihraç edildiğini ve bir milyar 952 milyon dolar döviz girdisi elde edildiğini söyledi.

Bahşende, ihracatın Irak, Afganistan, BAE, Pakistan, Rusya, Hindistan, Türkiye, Türkmenistan, Almanya ve bazı Asya ülkelerine yapıldığını belirtti.

Bahşende, tarım ürünlerinin ilk 5 aydaki petrol dışı ürün ithalatının içindeki payının yüzde 31.71 olduğunu belirterek, bu dönem zarfından 5 milyar 625 milyon dolar tarım ürünü ithal edildiğini söyledi.

Bahşende geçen sene tarım ürünleri ihracatının petrol dışı iracatın yüzde 14.43’lük bölümünü oluşturduğunu ve bu ihracattan 6.392 milyar dolar gelir elde edildiğini belirtti.

Bahşende, bu dönem zarfında Fıstık ihracatından 461 milyon dolar, Safran ihracatından 351 milyon dolar, domates ürünleri ihracatından 351 milyon dolar, elma ihracatından 229 milyon dolar, patates ürünleri ihracatından da 343 milyon dolar gelir elde edildiğini söyledi.

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2012