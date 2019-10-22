Mısevi: Suriye Anayasa Komitesinin ilk oturumu 30 Ekim’de Cenevre’de düzenlenecek

Musevi, "Anayasa Komitesi toplantısının, Suriye krizinin çözümünü sağlayacak siyasi süreçte esaslı adımların atılması için bir başlangıç olmasını temenni ediyoruz. İran, Suriye'deki siyasi süreci tüm gücüyle desteklemektedir." dedi.



Musevi AA’ya yaptığı açıklamada, Suriye Anayasa Komitesinin ilk toplantısını 30 Ekim'de İsviçre'nin Cenevre kentinde yapacağını hatırlatarak, "Anayasa Komitesi toplantısının, Suriye krizinin çözümünü sağlayacak siyasi süreçte esaslı adımların atılması için bir başlangıç olmasını diliyoruz. Siyasi süreçte sağlam ve güçlü adımlar atılmalıdır. İran, Suriye'deki siyasi süreci tüm gücüyle desteklemektedir." ifadelerini kullandı.



İran'nın komitenin oluşumunu ve hazırlık sürecini desteklediğini belirten Musevi, bölgedeki gelişmelerin anayasanın hazırlanmasına olumsuz bir etki yapmamasını temenni etti.

Musevi, Suriye’nin kuzeyindeki krizin başlangıcından beri, İran’ın bölgedeki anlaşmalar çerçevesinde ve Suriye’de garantör ülke olarak grginliğin azaltması için olumlu rol ifa etmeye çalıştığını belirtti.

Musevi, Türkiye’nin güvenlik kaygılarının anlaşılır olduğunu belirterek, dost ve kardeş Türkiye’den sakin olmayı beklediklerini fakat Türkiye’nin güvenlik kaygılarından dolayı geçici olduğunu ilan ettikleri askeri operasyonu yaptığını söyledi.

Musevi, İran açısından bu olayların çözüm yolunun askeri olmadığını ve diyalog ile barışçıl yollar olduğunu ve İran’ın tarafların görüşlerini yakınlaştırmaya devam edeceğini söyledi.

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2012