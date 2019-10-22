İran'ı ziyaret eden Ummanlı turist sayısında %362 artış

İran-Umman Özel Sektör İş Adamları Toplantısı'nda konuşan Kültürel Miras, El Sanatları ve Turizm Bakanı Ali Asger Munisan, 'Dost ve kardeş ülke Umman'da bılunmaktan memnuniyet duyuyor ve ülkenize davet ettiğiniz için teşekkürlerimi sunuyorum' dedi.

Dünya sanayi sektörleri arasında turizmin büyüklük ve kazanç açısından üçüncü sırada yer aldığına dikkati çeken Munisan, İran takviminin ilk altı ayında (21 Mart- 22 Eylül arası) ülkeye gelen turist sayısının geçen yılın aynı dönemine göre %26 artarak 5 milyona yükseldiğini açıkladı.

İran ve Umman arasındaki iletişimin köklü olduğunun altını çizen İranlı Bakan, 'Diğer ülkelerle ilişkilerimize bakıldığında Umman bizim için özel bir konuma sahip. İki ülke ilişkilerinin gelişmesi doğrultusunda kolaylıklar sağlamaya çalışıyoruz' değerlendirmesinde bulundu.

İran Kültürel Miras, El Sanatları ve Turizm Bakanı Ali Asger Munisan, özel sektörden oluşan 60 kişilik bir heyetin başkanlığında İran-Umman turistik ilişkilerini geliştirmek amacıyla Umman'da bulunuyor.