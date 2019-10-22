İran’ın Pakistan sınırında 1 tondan fazla uyuşturucu madde ele geçirildi

General Muhammed Mollaşahi, polisin düzenlediği operasyonda uyuşturucu kaçakçılarından 1 ton 136 kg uyuşturucu maddenini ele geçirildiğini bildirdi.

İran’ın Pakistan sınırındaki Mircave ilçesinde silahlı örgüt şeklinde uyuşturucu kaçakçılığı yapanlara yönelik düzenlenen baskında 1 kaçakçı yakalanırken 1 ton 136 kg uyuşturucu maddenin ele geçirildiği belirtildi.

İran'ın Pakistan sınırında yer alan Sistan ve Beluçistan ilinde yaklaşık her ay büyük miktarda uyuşturucu, polis ekipleri tarafından ele geçirilmektedir.

İran uyuşturucu ile mücadele kapsamında şimdiye kadar çok sayıda şehit vermiştir. Ülkemiz uyuşturucu kaçakçılığında ön cephede yer alıyor ve uyuşturucunun Avrupa'ya gitmemesi için en büyük fedakarlığı yapmaktadır. Ancak uluslararası kurumların İran'a uyuşturucu ile mücadele konusunda yaptıkları yardımlar çok cüzi miktarda olup İran tek başına bu ağır yükün altında kalamaz ve bunun sonuçları Avrupalıları da etkileyecektir.

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