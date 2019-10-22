İran yılın ilk beş ayında 2 milyar dolar tarım ürünü ihracatı gerçekleştirdi

İran takviminin ilk 5 ayında (21 Mart- 22 Ağustos) ülkeden yurt dışına 2 milyon 504 ton ağırlığında 1 milyar 952 milyon dolar değerinde tarım ürünlerinin ihraç edildiğini dile getiren İran Tarım Cihadı Bakan Yardımcısı Abdülmehdi Bahşende, hedef pazarların başlıca Türkiye, Irak, Afganistan, BAE, Pakistan, Rusya, Hindistan, Türkmenistan ve Almanya gibi ülkelerden oluştuğunu ve bazı Doğu Asya ülkelerinin de İran tarım ürünleri ithalatçısı olduğunu bildirdi.

Ülkeye 5 milyar 625 milyon dolar değerinde tarım ürünü ithalatı yapıldığına işaret eden Bahşende, petrol dışı ithalatta tarım ürünlerinin payının %31.71 olduğunu belirtti.