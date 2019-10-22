İranlı profesöre Fransa Devleti Akademik Palm Şövalye Nişanı verildi

Tahran Üniversitesi'nden yapılan açıklamada, Teveküli Mukaddem'in Fransa Devleti Akademik Palm Şövalye Nişanı'nı aldığı bildirildi.

Fransa Devleti Akademik Palm Şövalye Nişanı, eğitim ve bilim alanındaki başarıları için bilim adamları ve öğretim görevlileri ile araştırmacılara verilen bir nişandır.

Fransa Devleti Akademik Palm Şövalye Nişanı, 19 Mart 1808'de İmparator Napoleon I tarafından Paris Üniversitesi öğretim görevlileri ve profesörler ve bazı liseler için kurulan Nişan'a (örgüt olarak) dayanmaktadır.