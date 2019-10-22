2019 Dünya Grekoromen Güreş Şampiyonası İran'da düzenlenecek

30 Kasım-1 Aralık tarihleri arasında düzenlenecek bu şampiyonann Tahran'ın 7 Tir veya Azadi Spor Kompleksleri'nden birinde düzenleneceği kaydedildi.
Dünyanın en iyi 8 grekoromen güreş milli takımının katılımıyla başkent Tahran'da düzenlenecek 2019 Dünya Grekoromen Güreş Şampiyonası'na İran Milli Grekoromen Güreş Takımı'nın hazırlıkları sürüyor.
Geçtiğimiz yıl Kazakistan'ın başkenti Nursultan'da düzenlenen Dünya Grekoromen Güreş Şampiyonası'nda bu yılki şamoiyonaya katılacak takımlar belli oldu.
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