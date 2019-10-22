Savalan balı Fars Körfezi ülkelerine ihraç ediliyor

Düzenlediği basın tolantısında konuşan Safevi, Irak'ta düzenlenen Erbil Özel Fuarı'nda Erdebil balının kalite bakımından diğer ülkelerin ürünleri arasında ilk sırada yer aldığını belirtti.

Erdebil Bal ve Süt Ürünleri Birliği Başkanı Safevi, Erdebil'in bal üretimi açısından üçüncü büyük üretici olduğunu ve yıllık 6 bin 200 ton balın üretilip hedef pazarlara gönderildiğini dle getirdi.

Safevi ayrıca Erdebil balının dünya çapında listelendiğinden, il yetkililerinin bu ürünü tüm dünyaya sunmaları için tam olarak desteklenmesi gerektiğinin altını çizdi.