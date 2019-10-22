İran güreşçiler, Dünya Askeri Olimpiyat Oyunları'nda finale yükseldi

Çin'de düzenlenen Dünya Askeri Olimpiyat Oyunları'nda serbest güreşçilerimiz Muhammedhüseyn Muhammediyan 97 kg ve Yedullah Mühibbi 125 kg'de finale çıktı.

Daha önce dünya üçüncüsü olan Muhammedhüseyin Muhammediyan 97 kg'de tüm rakiplerini geride bırakarak finale yükseldi. Muhammediyan final maçında Beyaz Rusya güreşçisi ile altın madalya için mücadele edecek.

Öte yandan 125 kg'de yarışan Yedullah Mühibbi, diğer ülkelerden güreşçi rakiplerini yendikten sonra finale çıktı. Mühibbi finalde Türk güreşçi dünya şampiyonu Taha Akgül ile zorlu bir mücadele verecek.

Güreşçilerimizin final maçları bugün yapılacak.

Dünya Askeri Olimpiyat Oyunları 17 Ekim'de Çin'de başladı.