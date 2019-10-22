22 Eki 2019 10:04
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News Code: 83526149
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Kızıldeniz'de saldırıya uğrayan İran petrol tankeri, ülke karasularına girdi

Kızıldeniz'de saldırıya uğrayan İran petrol tankeri, ülke karasularına girdi

Tahran, İRNA- 10 gün önce Kızıldeniz'de Suudi Arabistan'ın Cidde limanı yakınlığında seyir halindeyken roketli saldırıya uğrayan İran petrol tankeri Sabiti, dün akşam saatlerinde İran karasularına girdi.

İran Ulusal Petrol Taşımacılık Şirketi Uluslararası İşler ve Halkla İlişkler Dairesi'nden yapılan açıklamaya göre, dün akşam saatlerinde İran'ın Fars Körfezi kıyılarındaki karasularına giriş yapan Sabiti, yarın Harg Adası iskelesine demirleyecek.

Gemide oluşan hasarların giderilmesi için İzoico şirketi görevlendirildi. Restorasyon ve onarım işleri yerli uzmanlar tarafından yapılacak.

11 Ekim'de Kızıldeniz'de Suudi Arabistan'ın Cidde limanına 60 mil mesafede seyir halindeyken roket saldırısına uğrayan Sabiti'de saldırı sonucu hasar oluşmuştu.

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