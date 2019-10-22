Hükümet Mali Eylem Görev Gücü (FATF) ile ilgili yönetmelikleri onaylamıştır

Tahran'da düzenlenen bir törende konuşan İçişleri Bakanı Abdürrıza Rahmani Fazli, '4 ay süremiz daha var. Hükümet olarak önümüzdeki 4 ay içerisinde dörtlü yasa tasarıları ile iki konvansiyonun onaylanmasını takip ediyoruz. Bu yasa tasarılara ilişkin yönetmelikler, hükümetçe onaylanıp tebliğ edilmiştir' dedi.

Düzenin Yararını Teşhis Konseyi, Koruyucular Konseyi, İslami Şura Meclisi ve Hükümet'in Mali Eylem Görev Gücü konusunda sorumluluk sahibi olduklarının altını çizen İçişleri Bakanı Rahmani Fazli, medyayı bu konuda yayın yaparken, daha sorumlu olmaya çağırdı.