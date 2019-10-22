İranlı kadın wusuhucular birer altın madalya kazandı

İki İranlı kadın wushucu Şehribanu Mansuryan ve Meryem Haşimi, Çin'de düzenlenen Dünya Wushu Şampiyonasının sanda dalında altın madalyayı boynuna taktı.
Şehribanu Mansuryan 70 kg’de Rus rakibini yenerek finale yükseldi. Mansuryan 70 kg’de finalde Breziylalı rakibini yenerek altın madalya elde etti.
Başka wusuhucu Meryem Haşimi 75 kg’de Mısırlı rakibini yenerek finale yükseldi ve finalde Hindtli rakibini yenerek altın madalya kazandı.
Dünya Wushu Şampiyonası 102 sporcunun katılımıyla 20 Ekim’de Çin'in Şanghay kentinde başladı ve 4 gün sürecek.
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