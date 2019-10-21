Zarif: Trump’ın ekonomik terörizmi İranlı gençleri engellemeye çalışıyor

Zarif, bugün genç müteşebbislerin çalışmaları ile ilgili bir fabrika’yı ziyaret ettikten sonra Twitter üzerinde yayınladığı mesajında bu konu belirtti.

Zarif, ‘’2500 genç müteşebbis Tahran’da eski bir binayı İnovasyon ürünler fabrikasına çevirerek, yapay zeka, yenilenme, eşya interneti gibi ileri teknolojiler üzerinde çalışmaktalar. Trump’ın ekonomik terörizmi onlara ve fikirlerine engel olmak istemekte fakat bu gençler rüyalarının peşinde gitmekten yorulmuyorlar. ‘’ dedi.

Zarif, bu merkezi ziyaret sonrası da yaptığı açıklamada, burada faaliyette bulunan gençlerin her birinin uluslararası piyasalarda büyük başarılar elde edebileceklerini belirterek, zalimce ambargolardan dolayı bunların faaliyetleri önündeki engellerin kaldırılmasını temenni etti.

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2012