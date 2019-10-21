Şehriyari: Batı Azerbaycan ili Türkiye’nin doğu illeri ile ilişkilerini geliştirmeye hazırdır

Şehriyari, İran’ın Ankara Büyükelçisi Mohammad Farazmand ile yaptığı görüşmede, Batı Azerbaycan’ın Türkiye ve Avrupa ile sınırı olan İran’ın tek ili olduğunu ve bu konumun bu bölgedeki ticaretin gelişmesi için önemli bir kapasite oluşturduğunu söyledi

Batı Azerbaycan’ın İran’ın Avrupa’ya açılan kapısı olduğunu ifade eden Şehriyari, bu ilin, tıp, tarım, ulaştırma alanlarında da özel kapasitelere sahip olduğunu ve bu alanlarda Türkiye ile işbirliğine hazır olduğunu söyledi.

Bu ilde yılda 60 bin ton meyve konsantrasyonu ve bir milyon ton elma üretildiğini ifade eden Şehriyari, bu üretimin büyük bölümünün ihracata elverişli olduğunu söyledi.

Farazmand de iki ülke üst düzey yetkililerinin iradesinin tüm alanlarda iletişim arttırılması ve sınır illeri ilişkilerinin arttırılması olduğunu ve Batı Azerbaycan’ın bu ilişkilerin gelişmesinde önemli rol oynayacağını söyledi.

Batı Azerbaycan ili, Iğdır, Ağrı, Van ve Hakkari ile ortak sınırlara sahiptir.

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2012