Sajjadpour: Gelecek sadece Batı'da değildir

Sajjadpour, küreselleşmeyle ilgili farklı açılardan tanımlar bulunduğunu belirterek, Küreselleşmenin yönetilebilmesi için analitik kapasiteye ihtiyaç duyulduğunu kaydeden Sajjadpour, durumun yönetilmesi için iyi analizlerin yapılması gerektiğini belirtti.

AA’nın bildirdiğine göre, Sajjadpour, "Neredesiniz, size faydaları ve maliyetleri ne, hangi alanlarda küreselleşip hangi alanlarda yerel kalmalısınız gibi bunların analizini yapabilmeniz gerekiyor, bence temeli oluşturan şey bu. İkinci nokta şu Batı'nın normatif kibrine kapılmamak lazım. Batı, Batı'dır biliyoruz, teknolojilerini, geçmişlerini biliyoruz ama orada normatif bir kibir var yani onlar her alanda diğerlerinden daha üstün olduklarını hissediyorlar. Batı içerisinde bile şimdi sağ kanadın diğerlerin üzerinde normatif üstün olduğunu düşündüğünü görüyoruz ve geri kalanları görmezden gelmeye başladığını görüyoruz." diye konuştu.

Herkesin kendi değer ve kültürüyle gurur duyması gerektiğini vurgulayan Sajjadpour, şunları söyledi: "Ben İranlıyım, kendi değerlerime saygılıyım ve bundan da gurur duyuyorum. Türkiye'deyken de Türk kültürünü ve medeniyetini çok beğeniyorum, çok gururlandırıyor beni. Dün İstanbul’da Şii bir azınlığın bir törenindeydim, aşure günü. Ilk defa karşımda çok fazla evrensellik barındıran ve farklılık barındıran, bunları bir arada barındıran bir grup görebildim. Yani o kadar evrenseldi ki. Türkçe bilmememe rağmen çok evrensel olduğu için, duygular da evrenseldi, her şeyi çok iyi anladım. Bence kültürlerimizden gurur duymalıyız.

Mevlana hep insanlıktan bahseder. Bu da pozitif bir kimlik olgusudur. Bence bizim en iyi yapabileceğimiz şey bu. Batı haricinde dünya bir çerçeve etrafında birleşecekse bu insanlık olmalı. Her şey Batı ile ilgili değil. Bizim de pozitif bir şekilde şekillenmeye ihtiyacımız var, kendi kimliklerimiz üzerinden."

Küreselleşmenin aynı zamanda çeşitlilik anlamına da geldiğini belirten Sajjadpour, medyanın da önemli rol oynadığını ifade etti. Küreselleşmenin farklı özellikleri olduğunu söyleyen Sajjadpour, Çin örneğini vererek Çin'in küreselleşmeyi ipek yolu üzerinden gerçekleştirmeye çalıştığını ifade etti.

Sajjadpour, "Medya aracılığıyla Batı'nın belki diğer ülkelerle ilgili ürettiği imajlarla karşı karşıya kalıyoruz. Sadece Batı değil farklı güç yükselmeleri de var, Avrasya’nın ortaya çıktığını görüyoruz, Asya’nın yükselişini görüyoruz. Hatta şu anda 'Dünya Batı’dan oluşur' diyen herkes Çin'i, İran'ı, Türkiye'yi görmezden gelen kişilerdir. Gelecek sadece Batı’da değildir, Batı haricindeki tüm bölgelerin de dikkate alınması gerekiyor." şeklinde konuştu.

