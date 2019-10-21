İran: Halkbank'a yaptırım uygulamak, dünyada serbest ticaret ilkesinin çiğnenmesi anlamına geliyor

Düzenlediği basın toplantısında AA muhabirinin sorusunu yanıtlayan İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, ABD'nin Halkbank'a İran yaptırımları deldiği gerekçesiyle yaptırım uygulamaya çalıştığı yönündeki haberler ilişkin, 'ABD'nin yaptırımları, faydasız ve temelsiz olmanın yanı sıra hukuki gerekçe ve dayanaktan yoksundur. Amerikalıların bu konuda yaptıkları her hangi uluslararası bir temele dayanmıyor ve serbest ticareti çiğnenmesi anlamını taşımaktadır' değerlendirmesinde bulundu.

Dünya kamuoyunu bu tür tek taraflı eylemlerin kötü ve olumsuz sonuçları hakkında bir an an önce haberdar olmaya çağıran Musevi, İran ve Türkiye arasında su diplomasisi ve Türkiye'nin Ilısu Barajı'nı yakında faaliyete başlayacağı ile ilgili, 'Biz su konusunun İran ve Türkiye arasında dostluk ve diyalog yoluyla çözülmesinden yanayız. İran'ın konuyla ilgili Türk devleti ile diyalog ve görüşmeleri devam ediyor' diye konuştu.

İran'ın Ilısu Barajı'nın faaliyete geçmesine ilişkin çevre üzerinde bırakacağı olumsuz etkiler hususunda Türkiye'ye gereken uyarıları yaptığını altını çizen Sözcü Musevi, 'Umarız taraflar arasında yürütülen bu görüşmelerden bir sonuç çıkar' diye ekledi.