Zarif: FATF'ın İran kararı tamamen siyasidir

Tahran'ın Allame Tebatebayi Üniversitesi'nde düzenlenen Uluslararası Çok Taraflılık ve Uluslararası Hukuk Sempozyumu sırasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesine Yönelik Mali Eylem Görev Gücü'nün (FATF) İran'a yönelik uyarılarına ilişkin, 'İran İslam Cumhuriyeti, kendi iç yasalarında kara parayı aklamakla mücadeleyi bir zorunluluk ve hedef gibi görüyor' ifadesini kullandı.

İran Yargı Erki ile hükümetinin kara parayı aklamakla mücadele yönetmelik ve yasasını onaylamasının bu alanda öneli bir adım olduğun altını çizen Dışişleri Bakanı Zarif, 'Bu yönetmelik, tam ve bütün bir yasadır ve umarım iç birlik ve dayanışma içerisinde, İran'ın menfaatlerini takip etmeyen ve bize karşı olanların elinden bahaneleri alınır' diye konuştu.

Son günlerde Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesine Yönelik Mali Eylem Görev Gücü (FATF), İran'ın Şubat 2020'ye kadar Palermo ve Terörün Finansmanı ile Mücadele anlaşmalarını nihai olarak uyarlamaması durumunda, İran'a karşı gerekşi önlemler alınacağını ve İran'ın durumun pratikte Haziran 2016'sından öncesine döneceği konusunda uyarıda bulunmuştu.