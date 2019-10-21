İran: Türkiye ve Suriye, Adana Anlaşması'na dönmeli

Düzenlediği haftalık basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, 'Suriye'nin milli egemenlik ve toprak bütünlüğüne tüm bölge ülkeleri saygı duyulmalıdır. Kaygı ve endişeler, barışçıl mekanizmalar aracılığıyla giderilmeli ve takip edilmelidir. Türkiye ve Suriye arasında imzalanan Adana Anlaşması'na her iki ülkenin dönmesini istiyoruz' değerlendirmesinde bulundu.

İran'ın arabuluculuk çalışmalarına değinen İranlı yetkili, 'İran da iki ülkenin bakış açılarını yakınlaştırmaları için hazırlığını bildirmiş ve bu doğrultuda Dışişleri Bakanımız Zarif'in Suriyeli, Türk, Iraklı ve diğer mevkidaşlarıyla temas ve iletişim içerisinde olduğunu gördük. Bu çalışmalar devam edecek' diye ekledi.