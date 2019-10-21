Nükleer anlaşma taahhütlerimizi azaltmanın dördüncü adımını uygulamaya hazırız

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi düzenlediği haftalık basın toplantısında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Nükleer anlaşmaya bağlı kalan İran'ın nükleer anlaşma kapsamındaki taahhütlerini azaltmasına yönelik dördüncü adama girmemesi için nükleer anlaşmanın diğer taraflarının taahhütlerini yerine getirmeleri için gereken pratik adımları atmalarını umduğunu dile geitrdi.

'İran’ın Avrupa’ya 60 gün süre vermiş olduğunu hatırlatan Sözcü, dördüncü adımın uygun sonuçların alınmadığı bir durumda veileceğini bildirdi.

BAE ile gerginliğin azalmasını memnuniyetle karşılıyoruz

Musevi, İran-BAE İlişkilerinde son gelişmelere değinerek, ‘İran-BAE ilişkilerinde yeni gelişmeleri memnuniyetle karşılıyoruz. Gerginlikleri azaltmak ve bölgedeki ülkeler arasında, özellikle BAE ile bir uzlaşıya ulaşmak için her türlü çabayı gösteriyoruz’ ifadesini kullandı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, iki ülke yetkililer tarafında görüşmeler yapıldığını belirterek, 'Bu son gelişmelerin iki ülke arasındaki ilişkileri geliştireceğini umuyorum’ diye ekledi.