Bazergan sınırı üzerinden 68 bin ton hayvan ürünleri taşındı

İRNA'ya konuşan İran'ın Türkiye sınırında yer alan Batı Azerbaycan ilinde bulunan Maku ilçesi Veteriner Kurumu Başkanı Fatma Ayrım, 'Türkiye ve Avrupa ülkeleri menşeli bu 68 bin 500 ton hayvan ürünü, sağlık kontrollerinin ardından Bazergan Sınır Kapısı'ndan geçerek, Asya ülkelerine gönderildi' dedi.

Ham hayvan ürünleri ve biyolojik malların taşınan başlıca ürünler olduğuna değinen Ayrım, 'İran sınır noktasında Batı ve Asya ülkeleri arasında geçiş köprüsü gibi konuma sahip ve bölgesel ticaret alanında etkin bir ülkedir' diye konuştu.

Avrua ülkelerinden bu dönemde 31 bin 530 ton hayvan ürününün Bazergan Sınır Kapısı'ndan taşındığının altını çizen Maku Veteriner Kurmu Başkanı Ayrım, İran'ın transit ve taşımacılıktaki gücü ve rolü ile ilgil söylentilere rağmen, bu alanda başat ülkelerden biri olduğunu sözlerine ekledi.