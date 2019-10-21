İranlı mucit, Polonya İcatlar Şampiyonası'nda parladı

İRNA muhabirine açıklamalarda bulunan Batı Azerbaycan Organize Sanayi Bölgesi Kurumu Başkan Yardımcısı Emir Şehsüvar, Batı Azerbaycan ilinin merkezi Urmiye'de faaliyet gösteren bir bilim temelli şirkette faaliyet gösteren Şehram Gaffari'nmin Polonya'da düzenlenen Dünya İcatlar Şampiyonası'ndan birer altın ve bronz amdalya ile yurda döndüğünü açıkladı.

25 ülkeden 400 mucidin katılımıyla Polonya'nın başkenti Varşova'da düzenlenen Dünya İcatlar Şampiyonası, 14-16 Ekim tarihleri arasında dünya genelinden mucitlerin biim ve sanatlarına sahne oldu.

Şehram Gaffari'nin şimdiye kadar 35 icatla bir deha olduğunu kaydeden Şehsüvar, Gaffari'nin tasarlayıp ürettiği Defender isimli cihazın dünya geleinde tescil edildiğini ve ürünün 20 ülkeye ihraç edilmeye başladığını dile getirdi.

1976 Urmiye doğumlu Şehram Gaffari, Defender isimli icadını Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü'nde tescil etmiş ve ülkemizi gururlandırmıştı.