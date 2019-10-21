Çok taraflılık bir zorunluluk haline gelmiştir

Tahran, İRNA- Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, çok taraflılığın uluslararası toplumda bir zorunluk olduğunu belirterek, 'Bugünkü dünyamızda ne gerçeğin tümü Batı'da gerçekleşiyor ve ne Batı, dünya gelişmeleri için bütün kararları alabilir' dedi.

Tahran'ın Allame Tebatebayi Üniversitesi'nde düzenlenen Uluslararası Çok Taraflılık ve Uluslararası Hukuk Sempozyumu'nda konuşan Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, 'Bugünkü koşullarda dünya artık Batı'dan ibaret değildir. Elbette bu, Batı karşıtlığı ve Batı'nın ekonomi, politika ve savunma ile bilim ve sanayide nisbi üstünlüğünü unuttuğumuz anlamını taşımamaktadır' değerlendirmesinde bulundu. Zarif konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı: 'Bu, bugünkü dünyamızda Batı'nın dünya gelişmeleri için bütün kararları alamadığı gerçeğini gözler önüne seriyor. Ayrıntılar geliyor...

