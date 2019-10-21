İran filmleri Hindistan, Rusya ve ABD festivallerde vizyona girecek

İranlı yönetmen Rıza Sübhani’nin yönettiği "Bir Kilogram Sinek Kanadı" isimli belgesel, Rusya'nın Yekaterinburg kentinde düzenlenen Belgesel Film Festivali'nde vizona girecek.

Rusya Belgesel Film Festivali, 1-6 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek.

bir kilogram sinek kanadı filminin orijinal hikayesinin sosyal konulara dayanması dikkat çekicidir.

Bu film daha önce Avusturya, Sırbistan ve Bangladeş'te düzenlenen uluslararası festivallerde seyirci ile buluştu.

Ayrıca Emir Meşhed’in yönettiği "Douch" isimli film, Hindistan'ın Mumbai kentinde düzenlenen 21. Film Festivali'nde gösterilecek.

Mumbai Film Festivali, 17-24 Kasım tarihleri ​​arasında Hindistan'da düzenlenecek.

Öte yandan İranlı yönetmen Muhammedmehdi Dilhasta'nın yönetmen koltuğunda oturduğu Yağmur Senin İçin Yağıyor isimli kısa film,, ABD'deki Latinx Film Festivali'nde gösterime girecek.

Latinx Film Festivali, 16 Kasım’da ABD’de düzenlenecek.

Yağmur Senin İçin Yağıyor daha önce Londra'da düzenlenen The Lift-Off Sessions Festivali, Çin YVE Film Festivali, İtalya Floreansa Film Ödülleri ve Brezilya'da düzenlenen Alter do Chao Film Festivali'ne katılarak diğer filmlerle yarıştı.

Yağmur Senin İçin Yağıyor hikayesi şu şekildedir:

Bu sarı yaprakların dallardan düşmesi, sonbahardan dolayı değildir. Bu sokaktan geçmen gerekiyor ve onlar yolunu düzleştirmek için birbirini sollamaya çalışıyor. Serçeler alışkanlıktan dolayı ötmez, onlar sana hoş geldin demek için koro halinde alıştırma yapıyor.