İran’ın Bağdat Büyükelçisi, Erbain törenlerine ev sahipliği yaptığı için Irak'a teşekkür etti

İrec Mescidi, Pazar günü Irak hükümeti ve halkına hitaben gönderdiği mesajında, "Erbain, iki müslüman ülke olan Irak ve İran arasındaki birlik ve beraberliğin kaynağı olmuş ve İslam dünyasının en büyük gündemi haline gelmiştir’ ifadesini kullandı.

"Bu törenlerin acayip etkilerinden birisi hiç şüphesiz, müslüman ümmete mensup insanlar arasındaki kardeşlik, dayanışma ve birliğinin büyüyüp geliştirilmesidir" diyen İran Büyükelçisi, "Erbain yürüyüşüne katılan milyonlarca İranlı ziyaretçiye en iyi şekilde ev sahipliği yapan Irak hükümeti ile şerefli, dindar ve özverili Irak halkına teşekkürlerimi sunuyorum. Bu büyük tören, dini liderlerin oynadığı büyük rol ile gerçekleştirildi. Irak hükümetine ve milletine Allah'tan sağlık ve başarı dilerim" diye belirtti.

Bu yıl 3 milyondan fazla İranlının da aralarında bulunduğu 18 milyon civarında ziyaretçi, Irak'ın Kerbela kentinde düzenlenen Erbain yürüyüşlerine katıldı.