Avrupalı turistler İran'ın kuzeydoğusundaki illerini ziyaret etti

Rezevi Horasan ilinde yer alan Günabad ilçesi Kültürel Miras, Turizm ve El Sanatları Kurumu Başkanı Alirıza Şenasayi, Polonyalı sekiz turistin Kasaba su kemeri , tarihi külliye ,antropoloji müzesi, "Riyab" isimli turistik köyü ve Nücumiyye okulu gibi Günabad'ın turistik yerlerini ziyaret ettiğini söyledi.

Becistan Kültürel Mirası, Turizm ve El Sanatları Kurumu Başkanı Emanullah Nevruzi de yaptığı açıklamada, İsviçreli turistlerin , Günabad bölgesindeki Yunusi köprüsü, Fahrabat Hanı, külliye ve Becestan'ın tarihi kervansaraylarından oluşan tarihi yerleri ziyaret ettiklerini belirtti.

Nuri, Fransa'dan bir bisikletçinin de Becistan bölgesini gezmek için İran'ı ziyaret ettiğini ifade etti.

Becistan ve Günabad ilçelerinde 300'den fazla tarihi ve turistik mekanın bulunuyor. Bu şehirlerin her ikisi de Meşhed kentinin 300 km güneyinde yer alıyor.