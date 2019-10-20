İran filmi, Berzilya ve İtalya film festivallerinde gösterime girecek

İranlı yönetmen Mustafa Seyyari’nin yönettiği ‘Öldürürken’ isimli film, Uluslararası Sao Paulo Film Festivali'nin Vizyon Bölümü'nde yarışacak.

Ayrıca,’Öldürürken’ İtalya'daki Afoe Film Festivali'nde gösterilecek.

‘Öldürürken’ filminin hikayesi şöyledir:

Babalarının isteklerine göre, hiçbir aile köye girmediği halde, onları gömmek için isimsiz bir köye giden dört üyeli bir ailenin hayatına dayanmaktadır. Hakkında hiçbir şey duymadı. Aile üyelerinin hiçbiri köyden hiç haber alamadı

İlham Karda, Nadir Falah, Mecid Ağa Kerimi, Vehid Rad, Muhammed Rabbani ve Ali Mollayi bu filmde rol oynadı.

43. Sao Paulo Film Festivali, 17-30 Ekim tarihleri ​​arasında Brezilya'da düzenlenecek. Afbo Film Festivali ise 13-19 Ekim tarihleri ​​arasında İtalya'da düzenlenecek.