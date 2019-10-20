İran-Çin ilişkilerinin gelişmeşi, bölgede kalıcı güvenliği sağlar

İRNA Pekin muhabirine açıklamalarda bulunan İran Genelkurmay Başkan Yardımcısı General Mehdi Rebbani, bu konferansının katılmasının amacının güvenlikle ilgili gelişmeleri ve terörle mücadele konuları değerlendirmek olduğunu aktadan General Rebbani, 'İran, IŞİD'le mücadele de dahil olmak üzere son on yılda terörle mücadele alanındaki tecrübesi nedeniyle kalıcı güvenlik konusunda etkin bir rol oynayabilir' değerlendimesinde bulundu.

Toplantıda uluslararası ve bölgesel çapta güvenlikle ilgili önemli gelişme ve konular üzerinde görüşlerini dile getirdiklerinin altını çizen İranlı üst düzey askeri yetkili, konferansta ayrıca uluslararası düzen ve ülkeler arası ilişkilerin de uzmanlar tarafından değerlendirileceğini belirtti.

İran'ın özellikle enerji temini ve enerji geçiş koridorları alanında önemli bir rol üstlendiğini vurgulayan General Rebbani, 'Çin bölgemizden enerji ithalatı yapan başlıca ülkeler arasında yer alıyor ve İran-Çin ilişkilerinin gelişmesi, her iki ülkeye ortak menfaat ve çıkarlar doğrultusunda ekonomik ilişkilerini geliştirmelerine imkan sağlıyor' diye konuştu.

General Rebbani, Çn ziyaretinin İran Genelkurmay Başkanı General Bakıri'nin kısa zaman önce Çin'e yaptığı ziyaretinin devamı olarak görüldüğünü kaydederek, General Bakıri'nin Çin ziyaretinin İran'la bu ülke arasındaki köklü ilişkileri daha da derinleştirebileceğini bildirdi.

İran Genelkurmay Başkanı General Muhammed Bakıri Ağustos ayının sonlarında Çin'e giderek bu ülkede Çinli mevkidaşı ile görüşmüş ve fikir alışveriş,nde bulunmuştu.