İran'ın safran üretiminin bu yıl 430 tona ulaşması bekleniyor

İRNA’ya konuşan Zeyneli, 'Safran yetiştiriciliği için 113.000 ila 115.000 hektar arazi kullanıldı. Çiftçilerin bu yıl 430 ton safran üretmesi bekleniyor’dedi.

’Ülkede üretilen safranın yüzde 95'inin Kuzey, Rezevi ve Güney Horasan illerine ait olduğunun altını çizen Zeyneli, dünyanın en büyük safran üreticisi ve ihracatçısı olan İran!ın, safran pazarının %90'ından fazlasını kapsadığını bildirdi.

İran Tarım Bakanlığı'na göre, 1397 yılında (21 Mart 2018- 20 Mart 2019 tarihleri ​​arasında) 404 bin ton safran üretilerek, 351 milyon dolarının dış pazarlara ihraç edildi.

Dünyadaki en pahalı baharat Hindistan, Afganistan, Yunanistan, İspanya, İtalya, Fas, Çin ve Azerbaycan'da yetiştirilmektedir.

İran Tarım Cihadı Bakanlığı Danışmanı Hüseyin Zeyneli, İran takviminin ilk beş ayında (21 Mart-22 Ağustos arası), yaklaşık 74 ton ağırlığında 78 milyon dolar değerinde safranın yurt dışına ihraç edildiğini bildirdi.

İran'ın bahçecilik sektöründeki toplam ihracatının %20’sinden fazlasının safran ihracatını oluşturduğunu dile getiren Zeyneli, 'Bu nedenle geçen yıl boyunca yaptırım koşulları altında, 280 bin ton safran ihracatı yapıldı’ ifadesini kullandı.

Bu yılın ilk beş ayında safran, İspanya, Vietnam, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri başta olmak üzere 40'tan fazla ülkeye ihraç edildi.

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