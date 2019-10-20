20 Eki 2019 12:39
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News Code: 83523657
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Cumhurbaşkanı Ruhani Erbain törenlerine ev sahipliği yaptığı için Irak hükümeti ile halkına teşekkürlerini iletti

Cumhurbaşkanı Ruhani Erbain törenlerine ev sahipliği yaptığı için Irak hükümeti ile halkına teşekkürlerini iletti

Tahran, İRNA- İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih ve Başbakanı Adil Abdülmehdi’ye gönderdiği mesajda, Erbain ziyaretçilerinin güvenliklerini sağlamak ve onlara en iyi şekilde evsahipliği yapmak yönünde gösterdikleri çabalar için Irak halkına ve hükümetine teşekkürlerini iletti.

Ruhani bu mesajda ‘Erbain sadece takvimde bir tarih değil, ebedi bir tarihi mucize ve Hüseyni kültürünü tanıtmak için en güçlü yerdir" dedi.

Ruhani mesajında bu küresel Erbain yürüyüşünün İmam Hüseyin'in sevenlerinin özellikle İran ve Irak halkının arasındaki birliği, beraberliği ve arkadaşlığının tecellisi, yakınlığının tezahürü ve ayrımcılık ve şiddete karşı birleşik bir cephe oluşturulması olduğunu söyledi.

 Ruhani, ’Erbain törenlerinde İran, Irak ve dünyanın diğer ülkelerinden yaklaşık 20 milyon ziyaretçi Kerbela'da bir araya geldiler. Bu yıl 3 milyondan fazla İranlı ziyaretçi Kerbela'ya gitti’ diye ekledi.

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