İran'ın 'Son Hikaye'si 2020 Oscar ödülü için yarışacak

İranlı yönetmen Eşkan Rehgüzer'in yazıp yönettiği Son Hikaye isimli animsayon, ABD'de düzenlenen Uluslararası 2019 San Diego Çocuk Film Festivali'nin En İyi Animasyon Ödülü'nü kazanmıştı.

Son hikayesinin özeti şöyledir:

Cemşid gitmiştir ve Zehhak, açgözlülüğü ve kuşatmaya olan tutkusundan sonra aradı ve babasının Cemşid'in tahtı hakkındaki tavsiyelerine dayanarak, ama ne yazık ki şeytan Zehhak'a musallat olmuş ve onun ruhundaki karanlık tüm şehri sarıyor. Bu sırada bir çiftçi çocuğu olarak doğan Afridon, doğar ve Kave AHenger'in takipçisi olarak annesiyle babasının kanının intikamını almaya kalkar.

İran'ın Perviz Perestuyi, Leyla Hatemi, Hamed Behdad, Bita Ferehi ve Ekber Zencanpur gibi ünlü oyuncuların seslendirme yaptığı Son Hikaye şuana kadar 9 ulusal ve uluslararası ödül kazanmıştır.

İran'ın meşhur şairi Firdevsi'nin Şehname eserinden esinlenen bu çizgi filmde Zahak, Kave ve Afridun'un hikayeleri anlatılıyor.

Eşkan Rehgozer’in senaryosunu yazıp yönettiği film, 3. Ajayu Film Festivalinin en iyi filmi seçildi.

Bu film daha önce 31. İsfahan Çocuk Filmler Festivalinde en iyi yönetmen ve senaryo ödülü kazanmıştı. Film Güney Kore’den de en iyi film müziğini kazanmıştı.

Film, İran klasik edebiyat eseri olan Şahname’den esinlenerek yapılmıştır. Film İşveç, Finlandiya, Norveç, Rusya, Ermenistan, Azerbaycan, Tacikistan, Türkmenistan, Özbekistan, Ukrayna, Baltik ülkeleri, Belarusya, Kazakistan, Kırgızistan, Gürcistan, ve Mokdoıvya ile Balkan ülkelerinin tamamında çeşitli tarihlerde gösterime girdi.

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