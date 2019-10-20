İranlı Palyaço, Varşova festivalinden üç ödül aldı

35. Varşova Film Festivali'nde yarışan İran filmi Palyaço, En İyi Film, En İyi Yönetmenlik ve Jüri Özel Ödülü olmak üzere üç ödül almayı başardı.

Tiyatro sanatçısı olan Hümayun Ganizade'nin ilk sinema filmi olan Paylaço, ilk uluslararası festivallere katılımında bu başarıyı yakaladı.

Ali Nesiriyan, Sabir Ebr, Babek Hamidiyan ve Hediye Tahrani'nin yer aldığı Palyaço, geçen yıl İran'da düzenlenen 37. Fecr Film Festivali'nde de en iyi film ödülünü almıştı.

11-20 Ekim tarihleri arasında Polonya'nın başkenti Varşova'da düzenlenen 35. Varşova Film Festivali'nde birçok ülkeden çok sayıda film yarıştı.