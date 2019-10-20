Erbain'in mesajı: birlik, dostluk, şiddete hayır

İlk bakışta İmam Hüseyin hayranlarının her yıl onun şehadet yıldönümünün 40. gününde büyük dini bir törenle Kerbela'ya gitmeleri ve ayrıca bu törenlerine katılmayanların kendi şehir ve mahallelerinde yas töreni düzenlemeleri önemlidir. Ancak son yıllarda Erbain Yürüyüşleri Törenleri, müslümanların ve dünya genelinde özgür ve hür halkların siyasi-sosyal ve dini birlik şiarıyla tüm dünyada en büyük dini-sosyal törene dönüşmüş ve 20 milyona yakın kişinin Erbain gününde ve ondan birkaç gün öncesinde Kerbela'da olması, dünya için önemli siyasi ve sosyal mesajlar içermektedir.

Dünyann farklı ülkelerinden milyonlarca müslüman, hem İmam Hüseyin Türbesi'ni ziyaret ve hem tüm müslümanların birlik ve dayanışmasını pekştirme hedefi ile Erbain Törenleri'ne katılmaktadır.

Çeşitli ülke ve dinlere mensup insanların Erbain Törenleri'nde bulunması, şu önemli mesajı veriyor: Bugün tüm dünya insanları, hangi din ve mezhepten olurlarsa olsunlar, halklar arasında dostlukla barış içinde yaşamanın yanı sıra bütün toplumlarda zülum ve şiddetin son bulmasından yanalar.

Bu yıl İran İslam Cumhuriyeti'nden 3 milyondan fazla insan, Erbain Yürüyüşleri'ne katılarak bu açıdan müslüman ülkeler arasında Irak'tan sonra ikinci sıraya oturdu.

Bu yıl Erbain'den bir iki hafta önce Irak'ta bazı şehirlerde protestoların düzenlenmesine ve Erbain'den önce Irak'ın güvenliğinin azalmasının halkın bu törenlere katılımını çok düşüreceği düşüncesi akıllarda yer almasına rağmen, Erbain törenlerine gölge düşürmek isteyen yabancı komplolardan kaynaklanan bu protesto gösterileri, hızlıca son buldu ve İmam Hüseyin aşıkları üzerinde Erbain Törenleri'ni muhteşem biçimde düzenlemesi konusunda her hangi bir etki bırakmadı.

Erbain Yürüyüşleri Törenleri'nin ihtişamı ve İmam Hüseyin ile dostluğa aşk o kadar yüksek seviyede ki hatta birçok gayri müslüman ve diğer dinlere mesnup insanlar, Erbain Yürüyüşleri Törenleri'ne katılıyor ve bu İslam dininde 'İnsanlar Arasında Dostluk ve Birlik' ilkesinin sınır tanımadığı gözler önüne sermektedir.