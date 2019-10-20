20 Eki 2019 10:04
Journalist ID: 2394
News Code: 83523301
0 Persons

İranlı bisikletçi 2019 Malezya Bisiklet Turunun 5. Etabında 2. sırada yer aldı

İranlı bisikletçi 2019 Malezya Bisiklet Turunun 5. Etabında 2. sırada yer aldı

Tahran, İRNA - İranlı bisikletçi Muhammad İsmayil Çaycı, 2019 Malezya Bisiklet Turu 5. etabında ikinci oldu.

Malezya Bisiklet Turu 5. etabında 24 yaşındaki bisikletçimiz Muhammed İsmail Çaycı, Moldovalı sporcudan sonra ikinci sırada yer almayı başardı.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish

**9406**9489

yorumunuz

You are replying to: .
8 + 1 =