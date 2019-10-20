İranlı bisikletçi 2019 Malezya Bisiklet Turunun 5. Etabında 2. sırada yer aldı

Malezya Bisiklet Turu 5. etabında 24 yaşındaki bisikletçimiz Muhammed İsmail Çaycı, Moldovalı sporcudan sonra ikinci sırada yer almayı başardı.
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Tahran, İRNA - İranlı bisikletçi Muhammad İsmayil Çaycı, 2019 Malezya Bisiklet Turu 5. etabında ikinci oldu.
Malezya Bisiklet Turu 5. etabında 24 yaşındaki bisikletçimiz Muhammed İsmail Çaycı, Moldovalı sporcudan sonra ikinci sırada yer almayı başardı.
Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish
**9406**9489
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