İranlı kadın satranççı Dünya Gençler Satranç Şampiyonası'nda ilk sıraya yerleşti

Hindistan'ın ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Gençler Satranç Şampiyonası'nda İranlı kadın satranççı Mobina Alineseb, Hindistanlı rakibini yenerek 5 turda 4.5 puanına ulaşarak ilk sırada yer aldı.

Diğer satranççımız Muhammed Emin Tebatebayi, diğer Hintli rakibi ile berabere kalarak 25. sırada yer aldı. Öte yandan İsrailli satranççı ile karşılaşmayan Ariyan Gulami, şampiyonadan çekildi.

2018 Dünya Gençler Satranç Şampiyonası'nda İranlı Perham Maksudlu, şampiyonanın ilk sırasında yer alarak ülkemize gurur yaşattı.

189 satranççının katılımıyla Hindistan'ın ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Gençler Satranç Şampiyonası, 25 Ekim'e kadar sürecek.