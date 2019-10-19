Irakçi: Erbein bir harekete dönüşmektedir

Kerbela’da İran Dışişleri Bakanları Bakanlığı şehitleri için düzenlenen törende konuşan Irakçi, Şehitler kanının kendilerinin destekçisi olduğunu söyledi.

Erbein’in şehitleti kanlarının bereketi ile bugün bu şekilde kutlanabildiğini ifade eden Irakçi, İran İslam Cumhuriyeti iktidarının şehitlerin kanlarına bağlı olduğunu söyledi.

Cihangiri, Irak devleti ve milletinin Erbein ev sahipliğinden dolayı teşekkür etti

Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Ishak Cihangiri, Irak devleti ve milletine Erbein törenlerinde ev sahipliğinden dolayı teşekkür etti.

Cihangiri, Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih ile yaptığı görüşmede İran devleti ve milletinin selamlarını Irak devleti ve merciliğine iletti.

Iran Cumhurbaşkanının Irak ziyaretine işaret eden Cihangiri, Salih’in Tahran ziyaretini hatırlatarak iki ülke anlaşmalarının uygulanmasını istedi.

Salih de Irak devleti ve milletinin selamlarını İslam İnkılabı Rehberi ve İran devleti ve illerine ileterek, mevcut anlaşmaların uygulanmasını vurguladı.

Sefer ayının başından bu yana İran’ın Irak ile olan 4 sınır kapısından kutsal mekanları ziyaret için 3.4 milyon kişi Irak’a gitmiştir. Bu süre zarfında İran’a iki milyon kişi dönüş yapmıştır.

Eskiden her sene birçok şii mezhebine mensup kişiler İran ve Irak’ın birçok yerinden yürüyerek Erbein günü için Kerbela’ya giderlerdi. Bu adet son yıllarda İran ve Irak sınırlarını aşarak dünya genelinde onlarca milyonluk bir hamasete dönüşmektedir.

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2012