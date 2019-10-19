Cihangiri ve Abdülmehdi, İran-Irak ilişkilerin işbirliğine vurgu yaptı

Erbein yürüyüşü için Irak’a giden Cihangiri, Abdülnmehdi ile yaptığı telefon görüşmede iki ülke arasındaki işbirliği hakkında görüştü.

Abdülmehdi görüşmede iki ülkenin sıkı işbirliğinin önemine vurgu yaparak, Erbein’in bölge ülkelerinin birliği için önemine vurgu yaptı.

Cihangiri de görüşmede Irak devleti ve milletinin milyonlarca Erbein misafirine verdiği hizmetlerin büyük ve önemli iş olduğunu belirterek, İran’ın bu hususta yardıma hazır olduğunu söyledi.

Sefer ayının başından bu yana İran’ın Irak ile olan 4 sınır kapısından kutsal mekanları ziyaret için 3.4 milyon kişi Irak’a gitmiştir. Bu süre zarfında İran’a iki milyon kişi dönüş yapmıştır.

Eskiden her sene birçok şii mezhebine mensup kişiler İran ve Irak’ın birçok yerinden yürüyerek Erbein günü için Kerbela’ya giderlerdi. Bu adet son yıllarda İran ve Irak sınırlarını aşarak dünya genelinde onlarca milyonluk bir hamasete dönüşmektedir.

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2012