Cihangiri: Erbein İslam dünyasının dostluk, birlik ve güç göstergesidir

Erbein törenlerine katılmak için Irak’ın Necef kentinde bulunan Cihangiri, Necef Valisi Loy El Yasiri ile yaptığı görüşmede, iki ülkenin güçlü ilişkilerine değinerek, Erbein yürüyüşlerinin iki ülkenin dostluğunun artmasına işaretler, ‘’Kısa bir süre zarfında bir çok ülkeden İmam Hüseyin aşıklarının bir araya gelmesinin İslam dünyasının birlik ve dostluğunun göstergesi olduğunu söyledi.

Necef Dini Mercileri ve Iraklı yetkililerin üç milyon hacıyı ağırlamalarından dolayı takdir eden Cihangiri, bu kadar kişiyi ağırlamanın zor iş olduğunu ve İran devleti ve halkının bundan dolayı Irak devleti ve milletinin konukseverliğine müteşekkir olduğunu söyledi.

Nevecf valisi de Necef kenti sakinlerinin İmam Hüseyin aşıklarına ev sahipliği yapmalarından dolayı onur duyduklarını belirterek, Erbein törenlerinin iki ülke ilişkilerinin gelişmesi ve güçlenmesinde önemli rol oynadığını ve ilişkilerin gelişmesi için tüm kapasitelerden yararlanılması gerektiğini belirtti.

Sefer ayının başından bu yana İran’ın Irak ile olan 4 sınır kapısından kutsal mekanları ziyaret için 3.4 milyon kişi Irak’a gitmiştir. Bu süre zarfında İran’a iki milyon kişi dönüş yapmıştır.

Eskiden her sene birçok şii mezhebine mensup kişiler İran ve Irak’ın birçok yerinden yürüyerek Erbein günü için Kerbela’ya giderlerdi. Bu adet son yıllarda İran ve Irak sınırlarını aşarak dünya genelinde onlarca milyonluk bir hamasete dönüşmektedir.

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2012