İlk kez İran’da bir uçuş iki kadın pilot tarafından gerçekleştirildi

Kaptan Neşat Cihandari İnstagram sayfasından yaptığı açıklamada bu konuyu duyurdu.

Bayan Neşat Cihandari yaptığı açıklamada, ilk kez başka bir kadın pilot olan Feruz Firuzi ile birlikte Meşhed-Tahran-Meşhed arasında başarılı şekilde yolcu taşıdıklarını bildirdi.

Bayan Neşat bu tecrübenin kendisi için unutulmaz bir tecrübe olduğunu belirtti.

İranlı kadınlar hayatın tüm alanlarında başarılı bir şekilde eşlik etmekteler, İran’da faaliyet gösteren havayolları firmalarında bir çok kadın pilot ve yardımcı pilot görev yapmaktadır.

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2012

