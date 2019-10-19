Kaptan Neşat Cihandari İnstagram sayfasından yaptığı açıklamada bu konuyu duyurdu.
Bayan Neşat Cihandari yaptığı açıklamada, ilk kez başka bir kadın pilot olan Feruz Firuzi ile birlikte Meşhed-Tahran-Meşhed arasında başarılı şekilde yolcu taşıdıklarını bildirdi.
Bayan Neşat bu tecrübenin kendisi için unutulmaz bir tecrübe olduğunu belirtti.
İranlı kadınlar hayatın tüm alanlarında başarılı bir şekilde eşlik etmekteler, İran’da faaliyet gösteren havayolları firmalarında bir çok kadın pilot ve yardımcı pilot görev yapmaktadır.
Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish
2012
Tahran, IRNA- İlk kez İran’da bir yolcu uçağının uçuşu iki kadın pilot tarafından gerçekleştirildi.
Kaptan Neşat Cihandari İnstagram sayfasından yaptığı açıklamada bu konuyu duyurdu.
-
Cihangiri: Erbein İslam dünyasının dostluk, birlik ve güç göstergesidir
Necef, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Ishak Cihangiri, Erbein…
-
İlk kez İran’da bir uçuş iki kadın pilot tarafından gerçekleştirildi
Tahran, IRNA- İlk kez İran’da bir yolcu uçağının uçuşu iki kadın pilot tarafından gerçekleştirildi.
-
Erbein, Şiilerin sosyal güç, birlik ve siyasi birliğinin göstergesi
İsfahan, IRNA- İsfahan Azad Üniversitesi hocalarından Rıza İsmaili, Erbein yürüyüşlerinin katılımcı…
-
İran genelinde Erbein yürüyüşleri başladı
Tahran, IRNA- İran genelinde İmam Hüseyn’in şahadetinin 40. Günü olan Erbein gününde yürüyüşler…
-
Erbein gecesinde İmam Hüseyin’in as. Kutsal Türbesi
Kerbela, IRNA- Erbein törenleri için Kerbela kentinde bulunan yüzbinlerce İmam Hüseyin’in as.…
-
Kerbela’da Erbein gecesi
Kerbela, IRNA- Görüntülerde Kerbela kentinde Erbein gecesi törenleri mevcuttur
-
İran, Afganistan’daki terör olayını mahkum etti
Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Seyyid Abbas Musevi, Afganistan’ın…
-
İran ve Türkiye Dışişleri Bakanları Suriye konusunu görüştü
Tahran, IRNA- İran ve Türkiye Dışişleri Bakanları yaptıkları telefon görüşmesinde bölgedeki…
-
Çocuklar Kerbela yolunda
Kerbela, IRNA- Erbein törenlerine katılan milyonlarca ailenin yanlarında çocukları da bulunmaktadır.…
-
571 bin Erbein ziyaretçisi Şelemçe sınır kapısından ülkeye döndü
Abadan, IRNA- Horremşeh kaymakamı Kuroş Meveddet, Şelemçe sınır kapısından 571 bin 186 İranlı…
yorumunuz