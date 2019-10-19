Erbein, Şiilerin sosyal güç, birlik ve siyasi birliğinin göstergesi

IRNA’ya açıklamada bulunan İsmaili, Erbein yürüyüşlerinde birçok ülkeden ve Irak’taki alt kültürlere mensup kişilerin katılımından dolayı Müslümanlar arasında Şiilerin sosyal simgesi olarak görüldüğünü söyledi.

İsmaili, Aşura merasimlerine katılımların yerel düzeyde ve en fazla milli boyutu olduğunu fakat Erbein yürüyüşlerinin uluslararası boyutu olduğunu ve Şiilerin sosyal simgesi sayıldığını söyledi.

İran genelinde İmam Hüseyn’in şahadetinin 40. Günü olan Erbein gününde yürüyüşler bu sabah erken saatlerinde başladı.

Tahran’daki yürüyüşler kentin 5 noktasından Şah Abdülazim türbesine doğru yapılmaktadır.

Sefer ayının başından bu yana İran’ın Irak ile olan 4 sınır kapısından kutsal mekanları ziyaret için 3.4 milyon kişi Irak’a gitmiştir. Bu süre zarfında İran’a iki milyon kişi dönüş yapmıştır.

Eskiden her sene birçok şii mezhebine mensup kişiler İran ve Irak’ın birçok yerinden yürüyerek Erbein günü için Kerbela’ya giderlerdi. Bu adet son yıllarda İran ve Irak sınırlarını aşarak dünya genelinde onlarca milyonluk bir hamasete dönüşmektedir.

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2012