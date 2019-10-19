18 milyon katılımcıyla gerçekleşen Erbein yürüyüşü sona erdi

3 hafta süre ile yapılan yürüyüşlerde milyonlarca kişi dünyanın bir çok ülkesinden katıldı.

Yürüyüşler 28 Moharrem’den itibaren Şiilerin Basra kentinden hareketi ile başladı, 10 gün sonra Diyale ve Selaheddin kentlerinden Kerbela’ya hareket ettiler.

Bu süre zarfında Irak havaalanları 24 saat yolcuların gelişine şahitti ve 5 sınır kapısından da milyonlarca kişi Irak’a giriş yaptı ve 13 milyon Iraklı da ülke içinde Kerbela’ya doğru yola çıktılar.

Bu sene hacıların yolunda onlarca terörist saldırı gerçekleşmeden ifşa edildi ve Bağsat ile Samere kentlerinde de iki intihar saldırısı önlendi.

Erbein yürüyüşleri Irak devleti ve silahlı kuvvetlerinin iktidar, tedbir ve yeteri kifayete sahip olduğunu ve Irak’ın kendi güvenliğini temin edebilecek güce sahip olduğunu söyledi.

Sefer ayının başından bu yana İran’ın Irak ile olan 4 sınır kapısından kutsal mekanları ziyaret için 3.4 milyon kişi Irak’a gitmiştir. Bu süre zarfında İran’a iki milyon kişi dönüş yapmıştır.

Eskiden her sene birçok şii mezhebine mensup kişiler İran ve Irak’ın birçok yerinden yürüyerek Erbein günü için Kerbela’ya giderlerdi. Bu adet son yıllarda İran ve Irak sınırlarını aşarak dünya genelinde onlarca milyonluk bir hamasete dönüşmektedir.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish

2012