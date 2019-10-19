İran genelinde Erbein yürüyüşleri başladı

Tahran’daki yürüyüşler kentin 5 noktasından Şah Abdülazim türbesine doğru yapılmaktadır. Bugün dolayısıyla belediyenin özel hizmetlileri yürüyüş boyunca hizmet vermektedir ve yürüyüş yapanlar yol boyunca adaklarını dağıtılanlar tarafından karşılanmaktadırlar. İran’ın genelinde de bugün Erbein için özel matem törenleri düzenlenmektedir. Sefer ayının başından bu yana İran’ın Irak ile olan 4 sınır kapısından kutsal mekanları ziyaret için 3.4 milyon kişi Irak’a gitmiştir. Bu süre zarfında İran’a iki milyon kişi dönüş Erbein, İmam Hüseyin’ın Kerbela’da şehit olmasının 40. Günüdür. Eskiden her sene birçok şii mezhebine mensup kişiler İran ve Irak’ın birçok yerinden yürüyerek Erbein günü için Kerbela’ya giderlerdi. Bu adet son yıllarda İran ve Irak sınırlarını aşarak dünya genelinde onlarca milyonluk bir hamasete dönüşmektedir. Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish 2012