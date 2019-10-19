İran, Afganistan’daki terör olayını mahkum etti

Onlarca kişinin yaralanması ve ölümüyle sonuçlanan saldırıyı mahkum eden Musevi, Afganistan devleti ve milletine başsağlığı diledi.

Musevi, masum insanların camide Namaz kılarken hedef alınmasının teröristlerin şeytani emellerini gösterdiğini ifade ederek, bu olayın amacının Müslüman Afgan halkı arasında ayrıştırma yapmak ve o ülkede istikrarsızlığın devam etmesi olduğunu söyledi.

Nengerhar’daki saldırıda en az 62 kişi hayatını kaybederken 100 kişi vefat etti.

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2012