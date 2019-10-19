571 bin Erbein ziyaretçisi Şelemçe sınır kapısından ülkeye döndü

Meveddet yaptığı açıklamada, Sefer ayının başından bu yana bir milyon 517 bin 186 hacının Şelemçe sınırından giriş çıkış yaptığını ve bunlardan 946 bininin Irak toprağına geçtiğini söyledi.

Diğer taraftan Huzistan ili Karayolları Genel Müsürü Gholamabbas Bahrami Niya yaptığı açıklamada, Sefer ayının başından beri Cuma sabahına kadar Çezabe sınırından 620 bin 630 hacının giriş çıkış yaptığını belirtti.

Bahrami Niya, burakamdan 356 bin 968 kişinin Irak toprağına geçtiğini ve 214 bin kişinin de İran’a giriş yaptığını söyledi.

Sefer ayının başından bu yana İran’ın Irak ile olan 4 sınır kapısından kutsal mekanları ziyaret için 3.4 milyon kişi Irak’a gitmiştir. Bu süre zarfında İran’a iki milyon kişi dönüş

Erbein, İmam Hüseyin’ın Kerbela’da şehit olmasının 40. Günüdür. Eskiden her sene birçok şii mezhebine mensup kişiler İran ve Irak’ın birçok yerinden yürüyerek Erbein günü için Kerbela’ya giderlerdi. Bu adet son yıllarda İran ve Irak sınırlarını aşarak dünya genelinde onlarca milyonluk bir hamasete dönüşmektedir.

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2012