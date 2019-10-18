Erbein törenlerinden dolayı ülke genelindeki sinemalar faaliyetlerine ara verdi

Sinema salonları bugün saat 17’den itibaren Pazar sabaha kadar film gösterimine ara verdiler. Gösterimler Pazar günü yeniden başlayacaktır.

Yarın İran genelinde Erbein matem törenleri düzenlenecektir.

Sefer ayının başından bu yana İran’ın Irak ile olan 4 sınır kapısından kutsal mekanları ziyaret için 3.4 milyon kişi Irak’a gitmiştir. Bu süre zarfında İran’a iki milyon kişi dönüş

Erbein, İmam Hüseyin’ın Kerbela’da şehit olmasının 40. Günüdür. Eskiden her sene birçok şii mezhebine mensup kişiler İran ve Irak’ın birçok yerinden yürüyerek Erbein günü için Kerbela’ya giderlerdi. Bu adet son yıllarda İran ve Irak sınırlarını aşarak dünya genelinde onlarca milyonluk bir hamasete dönüşmektedir.

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2012