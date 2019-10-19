Lamount: Diyalogun gereği ambargoların kaldırılmasıdır

İran’ın Londra Büyükelçiliğinde düzenlenen İran-İngiltere Ticari Oturumunda konuşan Lamount, Ambargoların İran üzerindeki tahrip edici etkisine değinerek, İran Dışişleri Bakanının Amerikan davranışını ekonomik terörizm adlandırılmasından şaşırmadığını İran’ın ambargolara alışık olduğunu söyledi.

Lamount, ‘’Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) nükleer konuda imzalandı fakat bana göre bu anlaşmaya şans verilseydi daha çok başarıları olurdur. Bazıları KOEP’in sınırlı bir anlaşma olduğunu düşünüyorlar fakat sorun bu anlaşmaya fırsat verilmemesindedir. ‘’ dedi.

Amerikan baskılarına rağmen Avrupa’nın Washington’un İran aleyhindeki politikalarına uymadığını ifade eden Lamount, amaçlarının İran ile ticareti canlandırmak istediklerini ve bu hususta işlerin yavaş ilerlemesinden rahatsız olduklarını söyledi.

Lamount, Trump’ın ambargoların bazı ülkeler üzerindeki etkisi ile ilgili sınırlı algıya sahip olduğunu ve İran üzerindeki ambargoların etkisinin olmadığını söyledi.

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2012