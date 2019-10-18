700 medya temsilcisi Erbein törenlerini izlemektedir

Erbein komitesi İletişim Başkanı Mohammad Ali Anuşe, medya mensuplarından 450 kişinin yabancı ve 250 kişinin Iraklı olduğunu belirterek, mdya mensuplarının 28 Muharrem’dn ve 1500 kilometrelik Erbein yürüyüşünün başlangıç noktası olan Basra’dan faaliyette bulunduklarını söyledi.

Anuşe bu sene medya mensuplarının sayısın geçen seneden yüzde 20 fazla olduğunu söyledi.

Erbein, İmam Hüseyin’ın Kerbela’da şehit olmasının 40. Günüdür. Eskiden her sene bir çok şii mezhebine mensup kişiler İran ve Irak’ın bir çok yerinden yürüyerek Erbein günü için Kerbela’ya giderlerdi. Bu adet son yıllarda İran ve Irak sınırlarını aşarak dünya genelinde onlarca milyonluk bir hamasete dönüşmektedir.

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2012