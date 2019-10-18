18 Eki 2019 19:02
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News Code: 83522336
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Çin: Hürmüz Barış Planı bölge barış ve istikrara sebep olur

Çin: Hürmüz Barış Planı bölge barış ve istikrara sebep olur

Tahran, IRNA- Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Gang Şuang, Cumhurbaşkanı Ruhani tarafından BM Genel Kurulunda önerilen Hürmüz Barış Planının bölgede barış ve istikrarın sağlanmasına sebep olacağını söyledi.

IRNA’ya açıklamada bulubab Şuang, ‘’Fars Körfezi hassas ve zor bir bölgedir, Çin bölgenin tüm gelişmelerini dikkatlice izlemektedir. ‘’ dedi.

Şuang, ‘’Bölgedeki gelişmeler göz önünde alınarak Çin bölgenin istikrarına vurgu yapmaktadır ve umarım bölgede istikrar sağlanır ve gerginliklerin giderilmesi yönünde adım atılır. ‘’ ifadesini kullandı.

Şuang, bu doğrultuda ülkesinin gerginlikleri azaltma amacı güden her hangi bir barış planına destek verdiğini söyledi.

Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü ülkesinin bölge ülkelerini işbirliği ve diyaloga teşvik ettiğini belirterek, bölge ülkelerinin diyalog ile ihtilaflarını çözme yolunda adım atmalarını temenni etti.

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2012

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