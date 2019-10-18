Son iki günde, 600 bin hacı adayı batı sınırlarından ülkeye giriş yaptı

Açıklamaya göre ülkeye giriş yapan hacılardan 135 bin 359 bin kişinin çeşitli araçlarla ülkeye giriş yaptığı ve sınırlardan çıkan 45 bin 524 kişinin de bu şekilde çıkış yaptığı ifade edildi.

Bu süre zarfında Mehran sınırından 342 bin 236 hacı ülkeye giriş yaparken 53 bin 48 kişi çıkış yaptı. Mehran sınırı böylelikler ilk sırada yer almaktadır. Daha sonra Şelemçe, Çezabe ve Husrevi sınırları vardır.

Sefer ayının başından bu yana İran’ın Irak ile olan 4 sınır kapısından kutsal mekanları ziyaret için 3.4 milyon kişi Irak’a gitmiştir. Bu süre zarfında İran’a iki milyon kişi dönüş yapmıştır.

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2012